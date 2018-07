Rollerfahrer rammt Tiguan und haut ab

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die ein unbekannter Motorrollerfahrer am Mittwochabend in der Lerchenstraße in Meckenbeuren begangen hat. Er war nach dem Abbiegevorgang von der Palm- in die Lerchenstraße gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Tiguan geprallt und hatte anschließend das Weite gesucht. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Rollerfahrer von der Unfallstelle. Laut Zeugen war noch ein weiterer Rollerfahrer mit Sozius dabei. Bei allen Beteiligten dürfte es sich um Jugendliche handeln. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem silberfarbenen Motorroller unterwegs war, soll eine graue Jogginghose getragen haben. Hinweise zur Identität des Fahrers nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Telefon 07542/94320 entgegen. (pd)