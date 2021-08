Roller gestohlen und beschädigt

Wegen Diebstahls eines Motorrollers und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen. Wie die Polizei mitteilt, entwendete ein bislang Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Siggenweilerstraße in Meckenbeuren einen vor einem Wohnhaus geparkten Motorroller.Das Fahrzeug wurde vom Besitzer am nächsten Morgen gegenüber auf dem Hof einer Waschanlage mit erheblichen Beschädigungen wieder aufgefunden. Mutmaßlich war versucht worden, das Lenkradschloss des Rollers zu überwinden und diesen kurzzuschließen, was offenbar misslang.

Zeugen des Diebstahls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 07541 / 7010 zu melden.