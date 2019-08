Rocker übergeben Spendenscheck an Urmel Kinderkrebshilfe

Mit einem satten Röhren ihrer Maschinen sind am Samstagnachmittag zahlreiche Biker in Kutten ihres Motorradclubs „Jim Beam-Club Germany“ in Gerbertshaus vorgefahren. Sie haben einen Scheck über 1000 Euro an Ursula Zamorano, der Vorsitzenden des Vereins „Urmel Kinderkrebshilfe“ übergeben. Urmel unterstützt Familien mit krebskranken Kindern finanziell und persönlich in ihrer schwierigen Lage.

Ursula Zamorano bedankte sich herzlich bei den Bikern und zeigte sich sehr beeindruckt von den vielen jungen Mitgliedern des Motorrad-Clubs. „Bei uns fehlt leider der Nachwuchs“, sagte Zamorano. Das Gründungsteam werde müde und es werden dringend neue Helfer für die Aktionen gebraucht. Zum Beispiel fehlen beim Bähnlesfest noch Leute an unserem Stand.“

Der „Jim Beam Club Germany“ mit ungefähr 50 Mitgliedern in ganz Deutschland, feierte dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum mit einer großen Party auf dem Bauernhof von Harley-Peter in Gerbertshaus. Auf ihrer Einladung an die befreundeten Motorrad-Clubs hatten die Biker an der Stelle von Geschenken, um eine Geldspende gebeten. Dabei sind 1000 Euro zusammengekommen, die per Scheck am Samstag an Urmel überreicht wurden.

Motorradfahren, Freundschaft und viele Kontakte bei Stammtischen mit anderen Motorrad-Clubs in Deutschland und im angrenzenden Ausland seien das Wichtigste, sagte Wolfgang, dessen Schwiegervater, „Harley-Peter“, der Hof gehört und der auch vor 25 Jahren den Club in Kiel gegründet hat. Man treffe sich fast jedes Wochenende an einem anderen Ort, mittlerweile seien schon die Söhne und Töchter mit dabei. Bei Alterspräsident „Harley-Peter“ gibt es jedes Jahr ein Fest, bei dem auch alle Nachbarn mitfeiern. Gestört durch die Motorräder fühle sich niemand. „Neue Mitglieder müssen sich das Club-T-Shirt erst erarbeiten“, sagten Wolfgang und Lucky, und: „Krawallmacher und Unruhestifter haben in unserer Mitte nichts verloren. Wer Ärger macht, fliegt raus. Wenn wir in der Gruppe eine weite Strecke fahren, bilden wir einen Konvoi, bei dem versetzt gefahren wird. Jeder muss sich disziplinieren, Alleingänge sind nicht erwünscht.“