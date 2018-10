Riesenansturm beim Skibasar der drei Meckenbeurer Skivereine

Auch die dritte Auflage des gemeinsamen Skibasars der drei Meckenbeurer Skivereine ist am Wochenende ein voller Erfolg gewesen. Hunderte Besucher tummelten sich in der Brochenzeller Humpishalle auf der Jagd nach Wintersportartikeln. „So eine lange Schlange hatten wir noch nie“, sagte Mitorganisator Andy Konrad (VfL Brochenzell, Abteilung Ski) über den Besucheransturm. Bis zum Parkplatz reichte die Schlange an Schnäppchenjägern kurz vor Öffnung der Halle um elf Uhr morgens. Eine von ihnen ist Christine Jäger, die für Enkeltochter Emma (fünf Jahre alt) eine Skiausrüstung sucht. Jäger, früher selbst aktive Skifahrerin, doch „mittlerweile geht die Fasnet vor“, wie sie sagt, ist auch schnell fündig geworden. Skischuhe, Skier – fehlt nur noch ein passender Helm. Gern lässt sie sich an den einzelnen Verkaufsständen von einem der zahlreichen Helfer beraten. Über 40 ehrenamtliche Helfer von den Skiabteilungen des VfL Brochenzell, des TSV Meckenbeuren und des Skiclubs Sieben Schwaben sind an diesem Morgen im Einsatz und haben alle Hände voll zu tun. „Es macht immer wieder richtig Spaß, wenn man sieht, wie gut die drei Vereine harmonieren was Planung, Aufbau und Verkauf angeht“, sagte Andy Konrad und freut sich mit seinem Kollegen Reiner Leiprecht vom TSV Meckenbeuren über die Zusammenarbeit. Als nächstes Kooperationsprojekt steht neben der gemeinsamen Après-Ski-Ausfahrt im März die Ski- Opening-Party im Vereinsheim des TSV Meckenbeuren am 9. November an.