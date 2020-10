Riedlingen marschiert - Mengens Motor stottert

Der TSV Riedlingen setzt sich weiter auf Position zwei der Fußball-Landesliga fest. Am Samstag besiegte die Mannschaft von Trainer Hans Hermanutz den SV Kehlen auf dessen Gelände mit 6:2 und verschärfte damit gleichzeitig die Situation der Kehlener. Dagegen stottert der Motor des FC Mengen weiter: Auch beim TSV Trillfingen gab es keinen Dreier, sondern nur ein 1:1-Unentschieden.

SV Kehlen - TSV Riedlingen 2:6 (1:3). - Am Ende erteilten die Riedlinger den Gastgebern eine Lehrstunde in Sachen Effektivität und Kaltschnäuzigkeit. Riedlingen nutzte dabei unübersehbare Abwehrfehler der Kehlener, um sich diesen Vorsprung herauszuschießen. Für den Führungstreffer zum 1:0 für die Gäste sorgte Mittelfeldspieler Felix Schmid aus 25 Metern, als er den Ball über den weit aus dem Tor gelaufenen SVK-Torhüter Serkan Ünal lupfen konnte. Mit einem schön gespielten Doppelpass bereitete Felix Dunger kurze Zeit später zwar den Ausgleichstreffer durch Marcel Scheuböck für Kehlen vor. Er traf aus 20 Metern mit einem Flachschuss. Ein von Riedlingen gewonner Zweikampf im Mittelfeld leitete die erneute Führung der Gäste ein. Nach Vertikalspiel traf Martin Schrode, nach seinem Rippembruch erstmals wieder in der Startformation im Einsatz, zur erneuten Führung der Gäste (27.). Pascal Schoppenhauer mit einem Doppelschlag kurz vor (45. +1) und nach der Pause (53.) und seinen Saisontreffern elf und zwölf soargte dann für die Entscheidung. Eine Gelb-Rote Karte (65.) und der daraus resultierende verwandelte Foulelfmeter zum 1:5 durch Innenverteidiger Raphael Sontheimer brachen den Kehlener Spielern endgültig die Moral (66.). Weitere sieben Minuten später machte Kapitän Fabian Ragg das halbe Dutzend voll - zum höchsten Saisonsieg der Rothosen. Kurz vor Ende gelang Felix Dunger nach einem Zuspiel in die Spitze von Jonas Klawitter noch die Ergebniskosmetik für Kehlen (88.). Für den TSV Riedlingen war dies das zehnte Spiel in Folge ohne Niederlage und der neunte Sieg innerhalb dieser zehn Spiele. Bei nun 28 Punkten haben die Riedlinger auf Platz zwei 16 Punkte Vorsprung auf Platz elf.

TSV Trillfingen - FC Mengen 1:1 (1:1). - Der FC Mengen ist am Samstag in der Fußball-Landesliga beim TSV Trillfingen nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Zwar gingen die Mengener mit 1:0 in Führung, doch die Freude währte nur kurz. Bereits nach 14 Minuten brachte Tobias Nörz die Gäste in Führung. Thomas Stehle hatte zuvor einen fatalen Querpass in die Beine von Nörz gespielt, der noch kurz die Trillfinger Abwehr narrte und mit einem satten Schuss aus 20 Metern auf 1:0 stellte. „Nach dem Gegentor war eine ganz andere Stimmung auf dem Feld, wir haben angefangen, uns zu pushen und uns durch gute Aktionen ins Spiel gebracht“, analysierte Trillfingens Trainer Söll. Nur 22 Minuten währte die Freude der Mengener über die Führung und die Hoffnung auf einen Dreier. Eine abgewehrte Ecke kam aus dem Halbfeld in den Mengener Strafraum zurück, landete bei Fabian Heller, der den Ball am langen Pfosten postiert über die Linie bugsierte (33.). Nach dem 1:1 drängte Trillfingen auf die Führung, doch Joey-Leon Gerlach traf nach einen Heller-Querpass nur die Unterkante der Latte. „Den muss er natürlich machen“, wusste auch Söll. Tat er nicht, sehr zur Erleichterung von Miroslav Topalusic. „Wir sind nicht so gut ins Spielen gekommen wie gegen Ravensburg, das mitgespielt hat. Das kam uns natürlich entgegen, eher als das Spiel Trillfingens. Uns fehlt halt derzeit auch das Spielglück. Aber wir haben uns auch nicht so viele Chancen herausgespielt.“ Die beste hatte Lucas Beyer, der nach einer Ecke fast auf der Torlinie stehend den Ball nicht über die Linie drücken konnte (85.). In der Schlussphase stellte Miro Topalusic Abwehrrecke Ivanesic ins Sturmzentrum. Das fruchtete: Mengen operierte nun mit gezielten langen Bällen auf den 25-Jährigen und ging diesen druckvoll nach. Und so rettete Trillfingen das Unentschieden irgendwie über die Zeit. „Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Aber wie gesagt: Uns fehlt derzeit auch ein bisschen das Glück. Trotzdem bin ich vor dem Spiel gegen den FC Ostrach optmistisch.“