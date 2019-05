Die Kandidaten der CDU Meckenbeuren haben am Samstag vor dem Kim-Center in Meckenbeuren um Stimmen für die anstehende Kommunalwahl geworben. Tatkräftige Unterstützung bekamen sie vom Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen, der bekräftigte, dass mit der Kommunalwahl wichtige Weichen für die kommenden Jahre in der Gemeindeentwicklung gestellt werden, wie die CDU in einer Pressemitteilung schreibt. „Nehmen Sie Ihr Recht wahr – gehen Sie wählen!“ so der Aufruf des Bundestagsabgeordneten (Dritter von rechts). Am Freitag, 24. Mai, stehen die Kandidaten ab 17 Uhr vor dem Drogeriemarkt Müller für Gespräche bereit. Weitere Informationen gibt es an den Ständen der CDU sowie im Internet unter www.cdu-meckenbeuren.de. Foto: CDU