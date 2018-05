Richtfest für „Meilenstein in der Firmengeschichte“

Ende März 2017 ist Spatenstich gewesen, und bis Herbst 2018 soll der Bau von Bürogebäude und Logistikhallen bei der Winterhalter Gastronom GmbH abgeschlossen sein. Am Mittwochnachmittag war nun Richtfest, und was mit dem Investitionsvolumen von 18 Millionen Euro geschaffen wird, lässt sich nun bereits gut erkennen. Jürgen Winterhalter nutzte als geschäftsführender Gesellschafter die Gelegenheit zur Zwischenbilanz, die wirtschaftlich sehr erfreulich ausfiel, damit auch den Blick auf künftige Bedarfe richtet.

„Vernehmt den Spruch aus luftiger Höh, allwo nach altem Brauch ich steh. Hoch lebe unsere Bauherrschaft, die mit dem Bau wirtschaftliche Werte schafft.“ Für die Firma Reisch hatte Polier Manuel Wetzel den Richtspruch parat – als Zeichen einer guten Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Generalunternehmer, die auch Jürgen Winterhalter hervorhob. „Fast schon entspannt“ sei der Bau bisher vorangeschritten – was bei einem Vorhaben dieser Größenordnung erstaunt.

„An Kapazitätsgrenze angelangt“

„Wir sind rasant gewachsen“, konnte Winterhalter mit Blick auf das stetige Wachstum des Unternehmens sagen, das zum Aufbau eines weltweiten Logistikzentrums an dieser Stelle (hin zur Benzstraße) führte.

Was offenbar aber auch für die jüngste Zeit gilt, denn: „Es klemmt überall“, so Jürgen Winterhalter, der offen bekannte: „Wir sind an der Kapazitätsgrenze angelangt.“ Ein Problem, das mit besonderer Freude mit dem Neubau angegangen werde – „ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte“. Was auch die Aussage unterstreicht, dass mit den neuen Gebäuden rund 130 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Suche nach Fachkräften läuft, ein Teil ist schon eingestellt, heißt es (mehr unter https://www.winterhalter.com/de-de/karriere/)

Kurz richtete Jürgen Winterhalter den Blick in die mittelfristige Zukunft: Bei Kapazitäten und Gewerbeflächen sei man am Standort an Grenzen gestoßen. Nun werde es darauf ankommen, „ob wir in der Gemeinde noch Lösungen finden“.

Klar ist jetzt schon, dass auch im nächsten Jahr die Bagger Arbeit haben. Im Innenhof sind mit den „alten Werkzeughallen“ noch Bestandsgebäude, die 2019 abgerissen werden und 90 zusätzlichen Stellplätzen weichen.

Nicht unerwähnt ließ der geschäftsführende Gesellschafter das innovative Energiekonzept mit den drei Säulen Fotovoltaik, Geothermie und Wärmepumpen. Dadurch sei Winterhalter „fast Selbstversorger“, was den Energiebedarf angehe.

BLICK

Technische Daten:

Hallenfläche verteilt auf drei Hallen: 6067 Quadratmeter

Höhe der Hallen 12,00 m

Bürofläche Bürogebäude (Untergeschoss und drei Geschosse) 2363 Quadratmeter

Logistikgebäude (Erd- und Obergeschoss) 1083 Quadratmeter plus 248 qm für die Sprinklerzentrale.

Parkplatz Außengelände auf der gegenüberliegenden Straßenseite (fertiggestellt) 194 Stellplätze

Zusätzliche Stellplätze im Werksgelände 90 Stellplätze (durch den Abbruch von alten Bestandsgebäuden ab 2019).