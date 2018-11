Rhapsodie mit Gottvertrauen überzeugt in Kehlen

Für Begeisterungsstürme hat die symphonische Rhapsodie „Our father in heaven“ am Samstagabend in der vollen Kirche St. Verena in Kehlen gesorgt. Komponiert hat das Werk Ralf Gössler. Mitgewirkt haben ein internationales Jugendsinfonieorchester, bestehend aus Jugendlichen der Musikschulen Rathenow (D), Tallinn (EST), Riga (LET) und Meckenbeuren sowie die der Schlosskirche Friedrichshafen zugehörigen Chöre, Gospelchor Almost Heaven, Kantorei, Jugendchor und die Mädchen- und Jungenkantorei, unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel.

Mit Verdis „Nabucco“ und Elgars Enigma-Variation „Nimrod“ bot das Orchester unter Dirigent Swen Pech eine stimmungsvolle Eröffnung vor der Rhapsodie „Our father in heaven“, deutsch „Vater unser im Himmel“. „Das Stück spricht inhaltlich gegen den Nerv unserer Zeit“, so Musikschulleiter Jörg Scheide. Es übt Kritik an der Vereinsamung durch die mediale Kommunikationsgesellschaft sowie an allgegenwärtigem Stress und Hektik.

Verzweiflung und Stress spiegeln sich in Musik wider

Der erste Satz „Sometimes i feel like a motherless child“, deutsch „Ich fühle mich manchmal wie ein mutterloses Kind“, beginnt melancholisch und bedrückend. Die darauffolgenden schnellen Geigen und der fast hektische Chorgesang bringen den Stress klanglich zum Ausdruck. Es mündet im Ruf „I cry out to you“, deutsch „Ich rufe zu dir“. Daraufhin singt Solistin Angela Mink den Spiritual „Sometimes i feel like a motherless child“. Das von Komponist Ralf Gössler als „einsame Melodie“ bezeichnete Instrumentalstück, gespielt von Oboe und Vibraphon, bringt das Motiv der Einsamkeit zum Ausdruck.

Nach dieser Zuspitzung beginnt der zweite Satz „Our father in heaven“ langsam und düster. Nach schrillen Klängen, Paukenschlägen und bedrohlicher Stille klagt die Solistin „My god, why have you forsaken me?“, deutsch „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“. Der Chor verstärkt die Hilflosigkeit. „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“ ist der Wendepunkt und mündet im besinnlichen „Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name“.

Die Bitte „Rette mich oh Gott“ eröffnet den dritten Satz. Auch musikalisch zeigt sich, dass Hoffnung in die Situation gelangt. Solistin Mink bittet „Forgive us the wrong we have done“, deutsch „Vergib uns, was wir falsch gemacht haben“. Die Bitte um das tägliche Brot und die Bewahrung vor Versuchung schließen an. Das Orchester lässt das Motiv von „Sometimes i feel like a motherless child“ immer wieder auftauchen. Mit dem choralen Ruf „Rette uns, rette uns“ mündet der dritte Satz in Stille. Die erfahrene Bewahrung Gottes und das Wissen um die Schuldvergebung führen zu dem Bekenntnis „Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit“. Der vierte Satz „Yours is the glory“ drückt Freude und Hoffnung aus.

Schwere weicht Leichtigkeit

Die Frage nach einem sinnerfüllten Leben hat Antwort bei Gott gefunden. Das bedrückende Motiv „Sometimes i feel like a motherless child“ verliert hier seine Bedrohlichkeit und erklingt mit Leichtigkeit in einem Vibraphonsolo. Eine sorglose Dur-Melodie, begleitet von Schwung und Bewegung bringen Freude und Gotteslob zum Ausdruck. Das Versprechen „Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein“ von Solistin Mink stellt für Wittnebel den inhaltlichen Höhepunkt der Rhapsodie dar. Er bezeichnet diese Zusage als „tiefstmögliche Form von Heimat und wirklichem Zuhause“.

Jörg Scheide sagte nach zwei Zu-gaben und Standing Ovations: „Ich hoffe, dass Gösslers Botschaft beim Publikum lange nachwirkt.“