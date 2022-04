Reute steuert auf ein „Hammer-Wochenende“ zu

Zu einem Mai-Hock der besonderen Art laden die Funkenbuben Reute am Wochenende mitten ins Zentrum des Orts ein – hin zum bisherigen Funkenplatz. Mit der Pandemie war das Vereinsleben stark beeinträchtigt. Es gab so gut wie keine Veranstaltungen, und auch persönliche Treffen waren so gut wie unmöglich, blicken sie zurück. „Doch es gibt wieder Hoffnung“, richtet sich die Vorschau auf ein „Hammer-Wochenende“.

Dieses beginnt am Samstag, 30. April um 11 Uhr mit einem Flohmarkt, bei dem auch für das leibliche Wohl gesorgt ist. Ab 19 Uhr heizen dann „rent A bänd“ ein – zu erwarten steht ein cooler Partyabend.

Frühschoppen lockt hin zum Funkenplatz

Am Sonntag macht ab 11 Uhr ein Frühschoppen den Auftakt. Den Mittag über haben „Dorfkind“ und die Musikkapelle Kehlen musikalische Unterstützung zugesagt. Für den Nachtisch ist mit Kuchen und Kaffee gesorgt. Die Kleinen sollen sich indes an zwei Hüpfburgen austoben können.