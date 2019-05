Rettung in den letzten Minuten

Eine gehörige Leistungssteigerung in der Schlussphase hat dem SV Kehlen zum Sieg gegen den FC Ostrach verholfen. Eine niveauarme erste Halbzeit endete torlos, nach Wiederbeginn hatte Ostrach mehr vom Spiel und ging in Führung. Kehlen konnte das Spiel aber umbiegen und blieb damit im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen.

„Mir hat die erste Spielhälfte meiner Mannschaft nicht gefallen. Da hatten wir viele Abspielfehler und waren nicht im Spiel“, kritisierte Michael Steinmaßl das Spiel. Ladislav Varady hätte bereits in der 13. Minute die Führung für Ostrach machen können: sein Schuss ging jedoch am langen Torpfosten des SVK vorbei. Und Kehlener Möglichkeiten? Es waren einige Torszenen dabei, doch Druck auf das Gästetor kam nicht auf.

Nach dem Seitenwechsel deutete sich der Führungstreffer für die Gäste bereits aus dem Spielverlauf heraus an, da sie mit ihren Kontern immer mehr Gefahr vors Tor brachten. In der 57. Minute überlief Varady nach einem langen Ball die SVK-Abwehr und machte das 0:1. Dieses Tor tat dem Spiel gut, und zwar offensichtlich auch dem Kehlener Spiel. Mit der Einwechslung von zwei neuen Stürmern (Jonas Klawitter und Florian Amann) kam viel frischer Schwung ins Spiel.

Den Ausgleich erzielte Benedikt Böning mit einem Links-Schuss von der Strafraumgrenze (70.). Ostrachs Verteidiger Tensi Kleiner flog in der 75. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, und damit war der Weg frei für den Kehlener Sturmlauf in der Schlussphase. Vorentscheidend war wohl aber der Abwehrschnitzer von Ostrachs Christian Luib, der bei einer Hereingabe über den Ball schlug. Johannes Beier profitierte vom Missgeschick und kam aus kurzer Distanz zum 2:1 (81.). Die endgültige Entscheidung fiel in der 87. Minute, als Jonas Klawitter und Johannes Beier bei einem zu kurz abgewehrten Freistoß nachsetzten. Beier war dabei der Torschütze zum 3:1, David Bernhard verwandelte in der Schlussminute noch einen Foulelfmeter zum 4:1.

Zufrieden war Trainer Steinmaßl mit Ergebnis und Spiel am Ende doch noch: „Wir haben wieder einmal ein Spiel in der Schlussphase gewonnen. Damit sind wir am Ende für das Engagement belohnt worden.“

Nun geht es für Kehlen zum vorletzten Saisonspiel nach Dotternhausen. Am letzten Spieltag kommt die TSG Balingen II an die Schussen.