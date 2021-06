Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

.- Wie bereits 2020 fand die Erstkommunion in St. Maria Meckenbeuren am vergangenen Samstag und Sonntag in zwei Gottesdiensten und unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln statt. Trotzdem feierten die 14 Kinder zusammen mit Pfarrer Josef Scherer, Gemeindereferentin Martina Andric und den Familien und Gästen zwei ansprechend gestaltete, erfrischende Gottesdienste. Mit dem Anspiel "Der Seiltänzer" griffen die Kinder das Thema "Mut und Vertrauen" auf, ein Thema, das sich auch in der Jesusgeschichte vom "Sturm auf dem See" aus dem Matthäus-Evangelium wiederspiegelte.

In ihrer Predigt zeigte Gemeindereferentin Martina Andric den Kindern die verschiedenen Entwicklungsstadien in deren bisherigem Leben auf und erinnerte sie an ihre Taufe: „Immer wieder haben eure Eltern sich gesorgt, dass es euch gut geht und sie haben euch taufen lassen mit der Bitte, dass Gott auf euch Kinder aufpasse“. In der Tat erlebten wir alle immer wieder Sturm und Gegenwind und hätten zu tun, dass die Fahrt weitergehe. Hier sei die „rettende Gegenwart Gottes“, so wie im Evangelium vom Sturm auf dem See Genezareth sichtbar geworden, wichtig. Diese bestehe jedoch nicht darin, dass kein Sturm aufkäme, sondern dass man sie im Sturm erfahre. Unter Handauflegung der Taufpaten erneuerten die Kommunionkinder ihr einst von den Eltern und Paten gegebenes Taufversprechen. Pfarrer Josef Scherer dankte zum Schluss des Gottesdienstes der Gemeindereferentin und allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen hatten und wünschte den Kommunionkindern Gottes Segen sowie einen wunderschönen Festtag im Kreis ihrer Familien. Musikalisch gestaltet wurden die beiden Gottesdienste vom Da Capo Chor. Nach dem festlichen Auszug aus der Kirche spielte die Musikkapelle Meckenbeuren den Kindern wie Gästen auf dem Kirchplatz ein Ständchen.