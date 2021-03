Reparaturtreff codiert am Freitag Fahrräder

Der Fahrrad-Reparaturtreff Meckenbeuren bietet am Freitag, 26. März, von 14 bis 19 Uhr vor der Albrecht-Dürer-Grundchule, Schulstraße 3, in Zusammenarbeit mit dem ADFC Bodenseekreis Codierungen von Fahrrädern an. Für Nichtmitglieder kostet das Codieren 15 Euro, für ADFC-Mitglieder fünf Euro. Neumitglieder erhalten die Codierung kostenlos.

Wer sein Fahrrad codieren lässt, macht Langfingern laut Veranstalter das Leben schwer. Denn ohne Eigentumsnachweis kommen diese mit dem zweirädrigen Diebesgut nicht weit. Die Codierung zeigt sofort, wer der Eigentümer des gestohlenen Rades ist und erschwert damit also den Weiterverkauf, insbesondere den über Flohmärkte oder via Internet. Laut Veranstalter können nur Alu- oder Stahlrahmen codiert werden, keine Carbon-Rahmen. Mitzubringen sind ein Eigentumsnachweis und Ausweispapiere. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07541 / 3719 74 oder per E-Mail an codieren-bodenseekreis@adfc-bw.de.