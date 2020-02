Reparaturtreff beendet Winterpause am 4. März

Der Fahrrad Reparaturtreff Meckenbeuren startet am 4. März in die neue Saison und lädt ein, Räder in angenehmer Atmosphäre gemeinschaftlich zu reparieren. Neben Reparaturen bietet der Service wie gewohnt Ersatzteile, An- und Verkauf von Fahrrädern und natürlich Hilfestellung und Tipps rund ums Rad an – dies stets am ersten Mittwoch im Monat im Untergeschoss der Lebensräume für Jung & Alt von 15 bis 19 Uhr (ausgenommen in den Ferien und der Winterzeit). Begrüßt wird der Frühling vom Reparaturtreff mit einer neuen Homepage, sie findet sich unter https://reparaturtreff-meckenbeuren.jimdosite.com/ Kontakt lässt sich zudem aufnehmen unter Telefon 07542/1800 und per Email unter frt.meckenbeuren@gmail.com. Im Bild das Team (von links) mit Werner Hirscher, Markus Hirschauer, Martin Herold, Gemeinwesenarbeiterin Ute Lamprecht, Markus Draeger, Ralf Dreibholz (nicht im Bild Georg Ruetz). Foto: gä