Rennradfahrer verletzt sich schwer

Ein Rennradfahrer ist schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 51-jährige Fahrradfahrer stürzte in der Seestraße in Lochbrücke. Ein aus Richtung Friedrichshafen kommender 22-jähriger BMW-Fahrer hatte in den Kreisverkehr einfahren wollen und hierbei die Vorfahrt des Rennradfahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand, missachtet.

Der Rettungshubschrauber war zwar an der Unfallstelle, der verletzte Radfahrer konnte jedoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.