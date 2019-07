Renate Martin ist Meckenbeurens erste Ehrenbürgerin

Meckenbeuren hat mit Dr. Renate Martin erstmals eine Ehrenbürgerin. Im Nachklang zu ihrem 104. Geburtstag verlieh ihr Bürgermeisterin Elisabeth Kugel am Sonntagnachmittag im Rahmen des Sommerfestes des Alten- und Pflegeheims St. Josef die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde Meckenbeuren. Die Urkunde überreichte eine der jüngsten Meckenbeurer Gemeinderäte, die 25-jährige Sara Durski.

Die neue Meckenbeurer Ehrenbürgerin wurde am 5. Juli 1915 als Tochter des Oberfinanzrates Theo Martin und dessen Ehefrau Maria in Karlsruhe geboren. Nach dem Abitur 1934 begann Renate Martin das Studium der Humanmedizin und promovierte in München. 1939 trat sie in Friedrichshafen ihr erstes Assistenzjahr an. Nach einigen Jahren an der Frauenklinik in Tübingen hatte sich die junge Ärztin schließlich 1946 in Meckenbeuren niedergelassen. „Das war unser aller Glück“, betonte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel in ihrer Laudatio.

„Wie die Mutter Teresa“

Aus kleinen Anfängen baute sie sich ihre Praxis stetig auf und war über Jahre die einzige Ärztin in Meckenbeuren. 1983 übergab sie ihre Praxis an Dr. Josef Sauter. Ihre außerordentliche Kraft für ihr großes Engagement zu kranken und armen Menschen bezog sie aus ihrem starken Glauben und aus ihrer Nächstenliebe, schreibt Rudolf Göggerle, der die inzwischen 104-Jährige betreut: „Sie war so etwas wie die Mutter Teresa und die Mutter Courage in Meckenbeuren.“ Dies konnte denn auch Bürgermeisterin Elisabeth Kugel bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde bestätigen. Zwanzig Jahre habe sie zudem als erste Frau im Meckenbeurer Gemeinderat nicht nur durchgehalten, sondern mutig Impulse gesetzt. Auch habe die Gemeinderätin Renate Martin dafür gesorgt, dass in den Sitzungen nicht zu viel geraucht und getrunken wurde. Dies aber immer in der ihr eigenen liebevollen, fürsorglichen Art. „Wir dürfen alle glücklich sein, dass wir eine solche Mitbürgerin unter uns haben; ihre Lebensgeschichte gibt wirklich genug her, dass wir heute ihr die Ehrenbürgerwürde verleihen dürfen“, brachte es die Bürgermeisterin auf den Punkt.

„Geschenk von oben“

Auch der Rahmen der Ehrung beim Sommerfest sei passend, denn es sei toll, wenn sich Generationen gegenseitig unterstützten. Für das Haus St. Josef gratulierte Einrichtungsleiterin Claudia Senf der neuen Ehrenbürgerin und mit 104 Jahren ältesten Bürgerin der Gemeinde Meckenbeuren. Die Herz-Schmerz-Symphoniker aus Kehlen, die das Sommerfest musikalisch gestalteten, überbrachten ihre Glückwünsche mit einem flotten Geburtstagsmarsch. Nicht nur für ihren Betreuer Rudolf Göggerle ist die neue Ehrenbürgerin ein Vorbild an Genügsamkeit, Demut und barmherziger Nächstenliebe. Immer freundlich, positiv denkend und zurückhaltend freue sie sich über das „Geschenk von oben“, ihr hohes Alter, so Göggerle.

Eine kleine Anekdote indes bringt ihr Wirken als langjährige Ärztin und Geburtshelferin einmal mehr auf den Punkt: „Ja Frau Doktor, kennet se mi nimmer?“, so neulich die Frage eines Mannes mittleren Alters. „Nein, wer sind sie?“ – „Ach, sie haben mich doch damals auf die Welt gebracht!“ Herzlich bedankte sich Renate Martin für die Ehrung und dies auch bei den Musikanten, die ihr das ganze Leben lang immer wieder Freude bereitet hätten.