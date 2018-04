Reitsport: „Late-Entry-Turnier“ kommt gut an

Bereits vergangene Woche haben Zollfahnder europaweit mehr als zwei Dutzend Wohnungen und Büros durchsucht. Der Verdacht: Die Firmen sollen in Schmuggel bei der Einfuhr von Solarmodulen aus China in die EU verwickelt sein, der Schaden beträgt rund 35 Millionen Euro. Gesteuert haben die Zollfahnder den Einsatz von Lindau aus. Und auch eine Lindauer Firma soll in den Betrugsskandal verwickelt sein.

Exakt zur gleichen Zeit haben die Fahnder am Donnerstag vergangene Woche 25 Wohn- und Geschäftsadressen, Privat- und Büroräume in ...