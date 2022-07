Reichenau und Hegne sind das Ziel der MesnerInnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Jahresausflug hat der Dekanatsleiter der Mesner und Mesnerinnen, Johann Sauter, alle seine Mesner-Kollegen und Kolleginnen eingeladen und zum Besuch der Insel Reichenau und des Kloster Hegne. Ein großes Dankeschön war es an seine Truppe, die allzeit treu ihren Dienst in den Kirchen leistet.

Die älteste Kirche St. Georg auf der Reichenau war das erste Ziel der 43 Mesner und Mesnerinnen samt ihren Dekorations-Teams. Erbaut wurde die Kirche von Hatto III., geweiht 888 n. Christus. Der Touristenführer P. Schmid erläuterte die Wandmalereien, die von Mönchen der Reichenau gestaltet wurden. Nördlich der Alpen sind dies die ältesten erhaltenen Malereien. Sie thematisieren Krankheit, Naturgewalten und Tod des Lebens Jesu aus allen vier Evangelien. Viele weitere Malereien waren im Chorraum und im Schiff zu sehen.

Bei einer Rundfahrt über die Insel erfuhr die fröhliche Gesellschaft, dass erst ab dem Jahr 700 die Ansiedelung erfolgte und die Insel aus drei Teilgemeinden besteht: Oberzell mit Kirche „St. Georg“. Mittelzell mit der Abteikirche „St. Maria und Markus“ (geweiht 816) und Niederzell mit der Kirche „St. Peter und Paul“ (geweiht 799). Die heute etwa 3700 Bewohner leben vom Gemüse- und Weinanbau, Tourismus und der Fischerei. 95% des Gemüseanbaus findet in Gewächshäusern statt. Viele weitere umfassende, geschichtliche Einblicke über die Gerichtsbarkeit und das Leben der Mönche, erhielten die Mesner und Mesnerinnen und beendeten ihren Besuch auf der Reichenau am höchsten Punkt der Insel „Die Hochwart“ mit 441 m über dem Meeresspiegel. Das nächste Ziel war das Kloster Hegne. Nach Mittagessen und kurzer Verschnaufpause, hörten sie von Schwester Margareta vom Leben der Ulrika Nisch. Eine Tonbildschau veranschaulichte das kurze Leben dieser selig gesprochenen Schwester. Ihr schlichtes, Gott zugewandtes Leben, dauerte nur 31 Jahre. Sie verstarb im Kloster, wurde zwei Mal umgebettet, bis sie in der Krypta des Klosters ihre letzte Ruhe fand. Mit einer Eucharistiefeier in dieser Krypta, mit Präses Pfarrer Josef Scherer, endete der schöne Ausflug.

Erfüllt von den vielen Eindrücken und Informationen traten sie alle bestens gelaunt die Heimfahrt an, begleitet vom großen Dankeschön für ihren Einsatz übers ganze Jahr, von Pfarrer Scherer.