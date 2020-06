Rehkitze schützen – Hunde anleinen

Auf die Leinenpflicht von Hunden, die angesichts der Geburt von Rehkitzen dringlich ist, weist das Ordnungsamt hin. „Leider kam es wieder vermehrt zu Beschwerden, dass Hunde ohne Leine geführt werden“, heißt es aus dem Rathaus. Im Zuge der Geburten von Rehkitzen möge besonders auf die Leinenpflicht geachtet werden, wie sie Paragraf 12 Polizeiverordnung der Gemeinde Meckenbeuren vorgibt. Demnach sind Hundehalter verpflichtet, auf öffentlichen Straßen und Gehwegen im Innenbereich ihre Hunde an der Leine zu führen. Außerhalb dieses Bereichs dürfen Hunde nur ohne Leine ausgeführt werden, wenn durch Zuruf auf das Tier eingewirkt werden kann. Zudem werden Hundehalter gebeten, auf viel befahrenen Geh- und Radstrecken im Gemeindegebiet, ihren Hund an der Leine zu führen – etwa am Funkenweg.