Recurve- und Blankschützen starten in die Ligarunde

Nachdem die Compoundmannschaft des SV Brochenzell bereits vor drei Wochen in die neue Ligasaison gestartet ist, waren vergangenes Wochenende die Recurve- und Blankschützen an der Reihe. Die Mannschaft des SVB startete am ersten Wettkampftag in Altheim-Waldhausen mit den Schützen Tamino und Jürgen Offermann, Roman Hartmann und Olaf Nessensohn in der Bezirksliga A.

An einem Wettkampftag gilt es, gegen jede der sieben anderen Mannschaften ein Match mit maximal fünf Sätzen zu schießen. Pro Sieg in einem Satz bekommt der Gewinner zwei Satzpunkte. Wer zuerst sechs Punkte erreicht, gewinnt das Match und erhält dafür zwei Matchpunkte. Im ersten Duell gegen Kirchberg gab es dann gleich einen deutlichen 6:0-Sieg. Ebenfalls 6:0 gewann der SVB gegen Egelfingen, Isny und den SV Laupheim 3.

Somit führten die Brochenzeller zur Pause mit 8:0 Punkten und 24:0 Sätzen die Tabelle an. Nach der Pause lieferte sich der SVB ein heißes Duell mit Hitzkofen: Im fünften Satz ging dieses mit 4:6 verloren. Aber das SVB-Team erholte sich schnell von der Niederlage und gewann 6:2 gegen SV Laupheim 2.

Im letzten Match des Tages bezwangen die Brochenzeller den BSC Laupheim noch einmal mit 6:0. Dies bedeutet mit sechs Siegen und einer Niederlage Tabellenplatz zwei hinter dem SV Hitzkofen.