„Der Rechtsruck in Lateinamerika gibt Anlass zur Sorge“, findet Historiker Ulrich Büttner. Bei seinem Vortrag im Kulturschuppen hat Büttner die politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre in Süd- und Mittelamerika beleuchtet.

Der Konstanzer kennt Lateinamerika von zahlreichen Besuchen: „Ein Großteil meiner Familie lebt dort. Mein Vater ist Brasilianer“. Was in Brasilien, Bolivien, Argentinien, Kolumbien oder Venezuela in den letzten Jahren passiert ist, hat er deshalb mit besonderem Interesse verfolgt. Er kritisiert, dass in spanischsprachigen Medien oft ganz andere Nachrichten verbreitet würden als in Deutschland.

Büttner hatte dem Publikum am Gleis 1 viel zu erzählen: Er sprach von den Verflechtungen zwischen Drogenkartellen und Regierungen. Er beleuchtete wie wirtschaftlichen Interessen politische Entscheidungen nach sich ziehen können.

Er berichtete von der konfessionellen Bindung einzelner Präsidenten und davon wie diese Zugehörigkeiten die Politik beeinflussen können. Die Zuschauer hörten von Wahlsiegen von Putschen und Militärrevolten.

Ausführlich ging Büttner beispielsweise auf die letzte Wahl in Brasilien ein, dem Staat, der den größten Teil der Fläche Südamerikas einnimmt. Dort ist seit 2019 Jair Bolsonaro Präsident. Anhand von Bolsonaro-Zitaten nannte Büttner den Präsidenten Boliviens einen „lupenreinen Populisten“ der frauenfeindlich, gegen Homosexualität und ein Rassist sei. „Der hasst alle, die vom Mainstream abweichen“, glaubt Büttner.

Lateinamerika sei ein Kontinent mit extremen Unterschieden zwischen arm und reich, schilderte Büttner: „Das können wir uns hier gar nicht vorstellen.“ Wenn die Armut zurückgegangen, die Lebenserwartung gestiegen und die Analphabetenquote gesunken sei, ist ein Staat in Südamerika seiner Meinung nach schon auf dem richtigen Weg.

Büttner berichtete von Demokratisierungsbestrebungen und sozialpolitischen Reformen, die oft von der nächsten Regierung wieder außer Kraft gesetzt werden. Er berichtete von Ländern, in die zu reisen gefährlich ist, weil die Kriminalität dort hoch sei. Er berichtete von Ländern, in denen Journalisten bedroht und anders Denkende eingesperrt werden.

„Die Entwicklung ist nicht unumkehrbar“, brachte Büttner zum Schluss seine Hoffnung zum Ausdruck und zitierte mit Blick auf die Zukunft Mark Twain: „Prognosen sind eine schwierige Sache. Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“

Viele Zuschauer diskutierten anschließend angeregt mit dem Referenten. Dabei ging es auch um die Bedeutung von Privatisierung und Verstaatlichung.

In einem Punkt waren sich aber alle einig: Wasser ist ein Menschenrecht. Der Zugang zum lebenserhaltenden Nass müsse allen Menschen offen stehen.