Ravensburger Spieleland reitet auf Erfolgswelle

Wasserpolizei, Bauernhof und Hein Blöds Barfuß-Pfad – das Ravensburger Spieleland feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen und hat über die Winterpause einiges dazu gebaut und erneuert. Über 70 Attraktionen in acht verschiedenen Themenwelten gibt es inzwischen. Jetzt wurden die Neuheiten und Überarbeitungen vorgestellt.

Der neue Themenbereich „Brio World“ ist den Spielwelten des schwedischen Holzspielzeugherstellers Brio gewidmet. Darin wurden die aus dem Fix-und-Foxi-Abenteuerland bekannten Attraktionen, wie beispielsweise der Raketenblitz oder die Baggergrube, umgebaut und angepasst. Neu gebaut wurde hierfür die Fahrattraktion Wellenreiter. Das ist ein Schiff, das als offene Passagiergondel von links nach rechts fährt und sich dabei um seine eigene Achse dreht. Eine Fahrt dauert 90 Sekunden, das Schiff ist für 24 Personen ausgelegt. In Begleitung eines Erwachsenen können bereits die ganz kleinen Gäste ab vier Jahre das Gerät nutzen. Zu dem Themenbereich zählen außerdem noch ein neuer Kletterbereich, eine Wasserrutsche und ein Shop mit Café, in dem unter anderem schwedische Spezialitäten angeboten werden.

Bereich „Auf dem Bauernhof“

Ebenfalls neu im Park ist der Fahrzeug-Parcours „Auf dem Bauernhof“ im Bereich „Grüne Oase“. Aufgeteilt in die Themenfelder „Säen und Ernten“ und „Werkstatt und Technik“ können Kinder von zwei bis zehn Jahren auf 500 Quadratmetern die Welt des Bauernhofs entdecken. Über 100 Tretfahrzeuge und Anhänger von dem Landmaschinenhersteller Claas und dem Spielzeughersteller Rolly Toys stehen dafür bereit. „Wir freuen uns sehr, dass wir Claas als neuen Partner für unseren Fahrzeug-Parcours gewinnen konnten“, sagt Carlo Horn, der Geschäftsführer des Ravensburger Spielelands.

Auch an regnerischen Tagen soll der Spaß im Spieleland nicht zu kurz kommen. Mit dem „Wilden Hühnerstall“ ist ein überdachter Softplay-Spielplatz in den Park eingezogen. 30 Module, wie eine Wellenrutsche, Riesen-Sprungbälle und Bungee-Schlangen, sorgen auf zwei Etagen dafür, dass Kinder sich bei allen Wetterlagen austoben können. Außerdem laufen im Maus-Kino und im 4D-Kino neue Filme: „Wale 3D“ und „Moon Thunder“. Bei warmem Wetter können kleine und große Besucher auf „Hein Blöds Barfuß-Pfad“ in Käpt’n Blaubärs Wunderland verschiedene Untergründe erkunden.

Bullenreiten, Kanufahrt und Memory-Flug abgebaut

Den neuen Attraktionen mussten allerdings auch ein paar alteingesessene Geräte weichen. So gibt es zum Beispiel kein Bullenreiten mehr – dort steht jetzt der „Wilde Hühnerstall“. Die Kanufahrt musste ebenfalls verschwinden, um dem neuen Barfuß-Pfad Platz zu machen. Ganz gestrichen wurde der Memory-Flug. „Der war technisch überholt und konnte nicht mehr repariert werden“, erklärt Horn. Auf dem Gelände entsteht nun eine Aktionsfläche, auf der verschiedene Spiele, wie zum Beispiel die beliebte Kugelbahn „GraviTrax“, ausprobiert werden können.

„Das Gastronomiekonzept hat ein paar grundlegende Änderungen erfahren“, sagt Horn. Inzwischen sei es nicht mehr möglich, sich Burger selbst zusammenzustellen. Dafür heißt das neue Konzept jetzt „Schmeck den Süden“ – dieses Siegel belegt, dass die verwendeten Zutaten alle aus der Region stammen. Alle drei Hauptgaststätten arbeiten nun nach dem neuen Konzept: Die grüne Oase, das Seerestaurant und auch das Feriendorfrestaurant.

Geburtstagsfeier am 5. April

Insgesamt sei das Jahr 2017 erfolgreich gewesen. „Wir haben einen Umsatz von 17,5 Millionen Euro gemacht und 400 000 Besucher empfangen“, sagt Horn. Damit auch das Jahr 2018 erfolgreich werde, solle als nächstes das Feriendorf weiter ausgebaut werden, indem zehn neue Forscherzelte aufgestellt werden. Außerdem sind für die kommende Saison, die am 24. März beginnt, mehr Mitarbeiter fest für das ganze Jahr eingestellt worden.

Für die 20-Jahr-Feier sei demnach alles bereit – am 5. April, dem Eröffnungstag vor 20 Jahren, finden eine große Maskottchenparade und viele weitere Geburtstagsattraktionen statt. Regulär geöffnet hat das Ravensburger Spieleland vom 24. März bis zum 4. November täglich ab 10 Uhr – außer an Ruhetagen.