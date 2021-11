Ravensburger Spieleland landet auf Platz drei

Die Deutsche Zentrale für Tourismus hat die Top 100-Ziele ausländischer Gäste vorgestellt: Das Ravensburger Spieleland belegt demnach dabei den dritten Platz in der Kategorie „Freizeit- und Tierparks“. Damit schafft es der Freizeitpark am Bodensee erneut in das beliebte Ranking, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Welche Bauwerke, Ausflugsziele und Naturschönheiten sind die beliebtesten? Diese Frage stellte die Deutsche Zentrale für Tourismus an Touristen aus der ganzen Welt. Mehr als 14000 Gäste wählten zwischen Januar und Ende Juli 2021 auf der Online-Plattform www.germany.travel ihre touristischen Favoriten in Deutschland. Dabei landete das Ravensburger Spieleland im Gesamtranking auf Platz 37.

In der Kategorie „Freizeit- und Tierparks“ reiht sich der beliebte Themenpark auf dem dritten Platz ein. „Wir freuen uns sehr, dass uns gerade auch internationale Besucher als Ausflugsziel in Deutschland schätzen“, freut sich Siglinde Nowack, Geschäftsführerin des Ravensburger Spielelands.