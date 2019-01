Feueralarm ist am Mittwoch um 7.45 Uhr im Bildungszentrum am Theodor-Heuss-Platz ausgelöst worden. Wie die herbeigeeilte Freiwillige Feuerwehr und die Polizei aber feststellten, hatte ein Angestellter im Technikraum eine CC-Fräse bedient, die direkt an einem Staubsauger angeschlossen war. Der Staubsauger hatte sich durch bislang unbekannte Ursache entzündet, konnte jedoch durch den Mitarbeiter ins Freie gebracht werden, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die rund 400 Schüler und Lehrer in die Turnhalle evakuiert werden.

Nach Druckentlüftung durch die Freiwillige Feuerwehr, die mit 25 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort war, konnten die Schüler und Lehrer nach etwa einer Stunde wieder die Schule betreten.