Rathaus öffnet am 4. Mai wieder

Wie Bürgermeisterin Elisabeth Kugel in der jüngsten Ausgabe der Gemeindenachrichten erklärt, werde im Zuge der Ladenöffnungen auch das Rathaus ab Montag, 4. Mai, wieder umfassend für den Publikumsverkehr geöffnet sein, „was in den vergangenen Wochen nur in dringenden Fällen gegeben war. Kugel weiter: „Das ist einerseits ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität, andererseits zeigt er auch, wie die erst wenige Wochen andauernde Pandemie unser Leben bereits verändert hat.“

Selbstverständlich müssten die Hygienevorschriften, die auch für den Einzelhandel gelten, berücksichtigt werden. Dazu zählt der Zwei-Meter-Abstand, die Handdesinfektion, Plexiglasscheiben und in bestimmten Bereichen die Maskenpflicht. Derzeit würden Erhebungen, Prüfungen und Messungen laufen, die Verwaltung habe aber noch nicht alle Details entschieden.