Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren ehrt Mitgliederjubilare

Obwohl es die Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren erst seit gut einem halben Jahr gibt, konnte das Geldinstitut 32 Jubilare, allesamt Mitglieder der ehemaligen GenoBank Meckenbeuren, für 40- beziehungsweise 50-jährige Treue ehren.

Der Bankvorstand hatte dazu am Mittwoch zu einer Feier in die Geschäftsstelle Meckenbeuren eingeladen. Die Volks- und Raiffeisenbanken seien eine starke Gruppe mit tiefer Verankerung in der örtlichen Bevölkerung, sagte Vorstandsmitglied Dieter Wild in seiner Laudatio. Dies gelte auch für die Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren, in der mehr als die Hälfte der Kunden, aktuell fast 6000, auch Mitglieder der Bank seien.

Wild sprach in seiner Rede auch die zum Jahresende anstehende Schließung der Zweigstelle Brochenzell an, die zweifelsohne die betroffenen Kunden schmerze. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen sei dies jedoch unumgänglich.

19 Mitgliederjubilare erhielten ihre Urkunde für 40-jährige Treue, auf 50 Jahre Mitgliedschaft können Hans Bucher, Erwin Ebentheur, Max Frei, Paul Hotz, Karl J. Keckeisen, Johann Marschall, Ernst Moser, Helmut Schmollinger, Karl-Heinz Smigoc, Anton Zahn, Johann Nickl, Franz Wagner und Siegfried Weisshaar zurückblicken. Musikalisch bereichert wurde der Abend von dem Saxofon-Ensemble der Musikschule Meckenbeuren.