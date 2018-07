Rahmenplan für Liebenau ist erstmals öffentlich Thema

Kurz vor der Sommerpause trifft sich der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Los geht es am Mittwoch, 25. Juli, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Am Anfang der Tagesordnung steht die Fragestunde für Einwohner, gefolgt vom Bericht der Vorsitzenden sowie der Bekanntgabe von Eilentscheidungen und nichtöffentlich gefassten Beschlüssen. Nach den Vergaben ist das Feuerwehrgerätehaus Meckenbeuren Thema. Für Umbau und Erweiterung sind die Planungsleistungen zu vergeben.

Danach gerät der Rahmenplan Liebenau erstmals in den Blick der Öffentlichkeit. Der Entwurf wird vorgestellt und soll gebilligt werden. Zudem wird die weitere Vorgehensweise festgelegt.

Hinweise auf die Konjunktur im Haushaltsjahr dürfen sich die Räte wie gewohnt vom Quartalsbericht Finanzen erwarten, ehe der öffentliche Part mit der Annahme von Spendenund dem Punkt „Bekanntgaben, Stellungnahmen, Anfragen, Anregungen“ endet.