Räuber und Gendarmen liefern sich spannende Verfolgungsjagd

„Im Rathaus wurde eine Schatzkiste gestohlen“, erzählt Nils Kaeding. Acht kleine Ferienspiel-Ganoven legen für ihre Verfolger viele falsche Fährten. Aber die acht kleinen Gendarmen sind auf der Hut und lassen sich nicht so leicht in die Irre führen. Eine temporeiche Schnitzeljagd führt die Teilnehmer der Ferienspiele bis nach Brochenzell.

Vor dem Jugendcafé nehmen die Ermittler die Spur auf. Die Gangster scheinen in die „Wohnanlage für Jung und Alt geflohen zu sein. Doch schon bald teilt sich die Fährte, die Verfolger, die mit Stefan Janezic unterwegs sind, müssen ausschwärmen, um den richtigen Weg zu finden. „Durchgang verboten“, entziffert ein Teilnehmer auf einem Schild. Hier kann die Diebesbande nicht durchgekommen sein. Was ist das? Plötzlich führt die Spur wieder zurück zum Bahnhof. „Die haben sich bestimmt hier hinter der Ecke versteckt und gewartet, bis wir in die andere Richtung losgerannt sind“, vermutet ein Teilnehmer scharfsinnig. Durch die Unterführung und am Fachmarktzentrum vorbei nehmen die Kinder die Verfolgung im Laufschritt auf. Kreuz und quer durch das neue Wohngebiet am Karl-Fränkel-Ring verfolgen sie die Spur. „Haben Sie acht Kinder wie uns gesehen, die hier durchgelaufen sind“, fragen sie Anwohner, die unter einem Sonnenschirm auf ihrem Balkon sitzen.

Die Schatzkisten-Räuber haben sich einiges einfallen lassen, um ihre Verfolger abzuschütteln. Ein Pfeil weist mitten in eine Obstanlage. Doch schon nach wenigen Metern versperrt ein Gitter den Weg.

Schon bald sind die Verfolger am Meckenbeurer Bach angekommen. Im Bachbett entdecken die Kinder einen Damm mit einem kleinen Schaufelrad aus Holz. Ob die Diebesbande sich an der Fischtreppe versteckt hat? Doch die Pfeile weisen auch in Richtung Säntisstraße, wo mal kurz eine graue Katze gestreichelt werden muss. Aber erst die dritte Fährte erweist sich schließlich als die Richtige. Über die Schussenbrücke und den Fußgängerüberweg sind die Diebe mit ihren Komplizen Nils Kaeding und Ralf Schwaiger nach Brochenzell geflohen.

Rund ums Schloss wird eifrig nach weiteren Pfeilen gesucht. Ein Kreidezeichen weist einen Laternenpfahl hinauf. „Nein das glauben wir denen nicht“, ist bei den Detektiven sonnenklar. Ernst zu nehmen ist dagegen Pfeil aus kleinen Kieselsteinchen, der an der Kirche vorbei Richtung Grundschule führt. Hier werden die ersten Ganoven unter einer Brücke gefasst und verraten durch einen Kreidekreis: Der Schatz muss im Umkreis von wenigen Metern zu finden sein. „Ich bin der Schatzkiste ganz nahe, aber ich kann sie von hier nicht sehen“, gibt Stefan Schwaiger, der am Brückengeländer lehnt, den entscheidenden Hinweis zum Auffinden der Beute. Am Bachbett liegt die Kiste. Die erfolgreichen Verfolger dürfen schon mal was von der süßen Beute probieren. Nach einer kurzen Vesperpause werden im Ferienspiel die Rollen getauscht. Nun schnappt sich die Gruppe rund um Stefan Janezic die Schatzkiste.