Das Radsport-Team „Centurion Vaude“ will auch in der wettkampflosen Zeit aufgrund der Corona-Krise Gutes tun. Daher versteigern die Radsportler um die Teamchefs Bernd Reutemann und Richard Dämpfle noch bis 30. April besondere Erlebnisse und Unikate für den guten Zweck.

„Wir als Radteam wollen uns bei den vielen Helfern und Unterstützern in der Corona-Krise bedanken und haben uns gefragt, wie wir helfen können, und so kam die Idee zu einer Charity-Auktion zustande“, berichten Reutemann und Dämpfle. Die Erlöse aus dem Flohmarkt gehen an die Pfleger des Medizin-Campus Bodensee in Friedrichshafen.

„Wir hoffen, dass sich viele an unserer Aktion beteiligen und hierdurch jeder Einzelne seine Dankbarkeit für die Helden des Alltags zum Ausdruck bringen kann“, erläutert Alexa Hüni, welche die Aktion nicht nur medial, sondern auch als „Fahrtechniktrainerin“ unterstützt. Alle Fahrer des Teams haben sich spontan bereit erklärt, sich aktiv einzubringen – auch die Sponsoren unterstützen die Aktion mit der Bereitstellung von attraktiven Preisen. So gibt es beispielsweise die Chance auf einen Kochkurs mit dem Titel „Gesunde Ernährung mit Genuss“ mit Teamchef Bernd Reutemann und Vize-Weltmeister Daniel Geismayr. Außerdem kann man ein Techniktraining mit Teamchef Richard Dämpfle und dem dreifachen deutschen Meister Jochen Käß am Gehrenberg, sowie ein Mädels-Enduro-Training mit Alexa Hüni und Claire Fiebig erstehen. Ein Führungstrikot der Trans-Alp 2019 des Centurion-Youngsters Philip Handl oder einen Bike-Rucksack von Vaude sowie weitere „sportliche“ Artikel hat das Team für den guten Zweck zur Verfügung gestellt. Zudem kann man Radausfahrten an den Heimatstandorten der Fahrer Ben Zwiehoff (Essen), Stefanie Dohrn in der Region Köln oder Philip Handl im Kaunertal ersteigern.