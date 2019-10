Radschnellweg sorgt für Diskussionen

Im Nebenzimmer des Ristorante Leone in Buch haben sich am Montagabend knapp 30 Gäste eingefunden, die sich zum Thema Radschnellweg informieren wollten. Die CDU Meckenbeuren hatte den Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis Ravensburg-Tettnang August Schuler zu Gast, der die Machbarkeitsstudie und die Entwicklung der Vorzugstrasse im Gepäck hatte, schreibt die CDU in einem Pressebericht.

August Schuler, Mitglied im Verkehrsausschuss des Landtages, stellte zu Beginn die Frage „Was ist ein Radschnellweg?“ und lieferte die Antwort gleich nach. Ein Radschnellweg ist zwei Mal zwei Meter breit, in beide Richtungen befahrbar und hat möglichst wenige Querungen. In der aktuellen Planung zur Machbarkeit wurde vom Planungsbüro VIA eine Vorzugstrasse erarbeitet. Diese soll von Baindt über Baienfurt, Weingarten, Ravensburg und Meckenbeuren nach Friedrichshafen führen. Laut Gutachten sind hierzu 22 Trassenvarianten untersucht worden, wobei bedeutende Ziele und bestehende Infrastruktur berücksichtigt wurden. Für Meckenbeuren bedeute dies, dass die geplante Trasse über Untereschach entlang der B 30 (alternativ durch Brugg entlang der Bahngleise) zum Bahnhof führt. Von dort am Ried vorbei durch die Max-Reger-Straße zum Rathaus und über die Max-Eyth-Straße durch Eichelen zum Bahnhof nach Kehlen. Von dort geht der nächste Abschnitt entlang der Bahngleise bis zum Stadtbahnhof Friedrichshafen.

Die Kosten für den Radschnellweg würden von der Gemeinde und dem Land übernommen werden müssen, wobei Schuler hier bedauerte, dass dieser Radschnellweg bei den vergangenen Haushaltsabstimmungen aus der Landesfinanzierung herausgefallen sei und somit aktuell keine Mittel für den Bau zu Verfügen gestellt würden.

Ihrem Ärger über die Wegführung taten zahlreiche Anwohner der Max-Reger-Straße kund, die durch diese Trassenführung stark betroffen wären, berichtet die CDU in ihrem Schreiben weiter. Die Anwohner sehen großes Gefahrenpotential durch die nicht gut einsehbare S-Kurve, die jetzt schon von Radfahrern geschnitten wird. Auch der fehlende Gehweg in dem Bereich, würde für Fußgänger und Kinder deutlich gefährlicher, wenn der Radschnellweg künftig auf dieser Strecke verlaufen würde. Nahezu alle Anwohner der Straße müssen rückwärts aus ihren Einfahrten auf die Straße fahren, was bei einer prognostizierten Zahl von 1800 bis 2000 Fahrradfahrern am Tag, sicher schwierig würde, wenn die Radfahrer auch noch Vorfahrt hätten.

Die anwesenden Gemeinderäte der CDU Fraktion sahen den Radschnellweg grundsätzlich als gute Sache. Aus Sicht von Karl Gälle müsse der Radschnellweg an die Gemeinde ran, nicht mittendurch, was breite Zustimmung der Anwesenden fand. Franz Assfalg zeigte sich verwundert über die Studie ohne Beteiligung der Öffentlichkeit und Anwohner. Auch Josef Sauter bemängelte, dass der Gemeinderat trotz Nachfragen in den Gemeinderatssitzungen keine Informationen zum Stand bekam und nicht beteiligt wurde. Erst mit Vorstellung des Gutachtens sei man informiert worden, eine Einflussnahme auf die Trassenführung sei zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr möglich gewesen.

Für die Feuerwehr waren Michael Frei und Christoph Schneider gekommen, denn der Radschnellweg soll direkt am Parkplatz des Feuerwehrhauses Meckenbeuren vorbeiführen um unter der Eselbrücke durch zum Bahnhof zu gelangen. Dies sehen die Feuerwehrmänner als Gefahr für anfahrenden Einsatzkräfte und Radler. Außerdem sei an dem Platz hinter dem Feuerwehrhaus die einzige Möglichkeit um Ansaugen zu üben, wofür regelmäßig die gesamte Straße gesperrt werden müsse. Den dadurch vorprogrammierten Ärger mit den Radfahrern würden die Feuerwehrleute gerne vermeiden, hieß es.

Auch Bedenken der Landwirte – gerade zur Alternativstrecke von Brugg Richtung Rebleweiher – wurden vorgebracht. Sie sehen Gefahren durch die überbreiten Fahrzeuge auf der Strecke und wünschen sich eine neue Strecke, statt den Ausbau des Bestandes.

Stefan Huber vom ADFC brach eine Lanze für das Planungsbüro, welches die geplanten Strecken über Monate hinweg selbst befahren hätten.

August Schuler konnte die Besucher beruhigen, dass dieses Konzept nur nach einer Zustimmung durch den Gemeinderat erfolgen könne. Um Planungsrecht zu erlangen sei darüber hinaus Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung vorgeschrieben. Bei schwieriger Finanzlage sei eine Umsetzung in mehreren Bauabschnitten möglich.