Radler wird von Auto angefahren

In der Hauptstraße in Meckenbeuren sind am Dienstagmittag um kurz nach 12 Uhr ein Auto und ein Radfahrer zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilt.

Der Radler querte die Tettnanger Straße auf dem Radstreifen, als er von dem abbiegenden Wagen erfasst wurde. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst und ein ebenfalls alarmierter Notarzt kümmerten sich an der Unfallstelle um den Mann.

Am Wagen der 23-jährigen Fahrerin entstand ein Schaden von 1500 Euro.