Radler wird bei Unfall leicht verletzt

Ein 76 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag um kurz vor 18 Uhr im EVS-Weg leicht verletzt worden.

Eine 36-jährige Autofahrerin wollte aus dem EVS-Weg kommend nach rechts in die Hauptstraße einbiegen, heißt es im Polizeibericht. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Fahrradfahrer, der den Radweg entlang der Hauptstraße verbotenerweise in der falschen Fahrtrichtung benutzte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.