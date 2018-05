Radler prallt gegen Windschutzscheibe

Bei einem Unfall in Meckenbeuren hat sich am Mittwochmorgen ein Radfahrer schwer verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 06.40 Uhr an der Einmündung Haupt-/ Lindbergstraße. Der 61-jährige Fahrer eines Skoda war von der Hauptstraße nach links in die Lingberghstraße eingebogen, hatte hierbei vermutlich den Kurvenbereich geschnitten und war mit einem in der Lindberghstraße entgegenkommenden Radfahrer zusammen gestoßen. In Folge der Kollision prallte der Radler gegen die Windschutzscheibe des Autos und erlitt hierbei Kopfverletzungen. Er wurde im Krankenhaus Friedrichshafen aufgenommen.