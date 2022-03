Radler fährt auf Auto auf

Ein 55 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist am Samstag gegen 14.30 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Meckenbeuren auf das Auto eines 42-Jährigen aufgefahren. Der Autofahrer hielt laut Polizeibericht an der Kreuzung zur Dornierstraße an, um einem anderen Fahrradfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Dies erkannte der folgende 55-Jährige zu spät und kollidierte mit dem stehenden Wagen.

Beim Sturz zog der 55-Jährige sich Verletzungen im Gesicht zu. Es entstand laut Schätzung der Polizei ein Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro.