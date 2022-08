Mit leichten Verletzungen musste ein 56-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem dieser gegen 23.45 Uhr in der Seestraße auf einem Radweg gestürzt war. Eigenen Angaben zufolge musste der 56-Jährige einem frontal entgegenkommenden Radfahrer ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der bislang unbekannte entgegenkommende Radfahrer setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort, berichtet die Polizei.