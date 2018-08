Mit einer vermutlich gebrochenen Nase und einer Schürfwunde am Bein endete am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr der Sturz einer 56-jährigen Radfahrerin in Liebenau. Die Frau war aus Richtung Langentrog kommend nach links in die Straße „Berger Halde“ abgebogen und hatte hierbei den rechten Randstein touchiert. Sie verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte gegen eine Hauswand.