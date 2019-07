Radfahrer wird leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 46-jähriger Radfahrer am Dienstag gegen 12.15 Uhr an der Einmündung der Wiesentalstraße in die Hauptstraße zugezogen. Der Mann hatte den linken Gehweg verbotswidrig in die falsche Fahrtrichtung befahren und war an der Einmündung in die Hauptstraße mit einem ordnungsgemäß auf dem Geh- und Radweg entlang der Hauptstraße fahrenden 45-jährigen Pedelec-Lenker zusammengestoßen. Durch die Kollision stürzten beide Radler, wo bei sich der 46-Jährige leicht verletzte.