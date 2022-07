Radfahrer von Auto erfasst

Auf der Ravensburger Straße in Meckenbeuren hat ein 58-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 7.15 Uhr beim Abbieten auf die K 7719 nach Liebenau vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen. Er erfasste den Radler frontal, wie die Polizei mitteilt. Der 33-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für etwa eineinhalb Stunden einseitig gesperrt werden.