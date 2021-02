Radfahrer kollidieren in der Ravensburger Straße

Zwei verletzte Radfahrer und Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch in der Ravensburger Straße ereignet hat. Nach Ermittlungen touchierte ein 50-Jähriger, der in Ravensburger Richtung unterwegs war, die am Rand des Radwegs abgestellten Mülltonnen. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Rad und kollidierte mit einer 43-Jährigen. Während sich die Frau leichte Schürfwunden zuzog, musste er 50-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Rädern entstand geringer Sachschaden. so die Polizei.