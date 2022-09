Quentin Roth aus Meckenbeuren kämpft sich noch nach vorne

In Halle (Saale) haben die deutschen U16-Mehrkampfmeisterschaften stattgefunden. Quentin Roth (M14) vom TSV Meckenbeuren konnte sich im Vorfeld souverän im Neunkampf dafür qualifizieren. Die besten 25 Athleten Deutschlands traten in seiner Altersklasse in den Disziplinen 100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 80 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwerfen und 1000 Meter gegeneinander an. Begleitet wurde Roth von seinen Trainern Peter Banholzer und Gisela Hölzle.

Auch wenn die Vorbereitungen laut Mitteilung aufgrund einer muskulären Verletzung nicht optimal waren, zeigte Roth überraschend gute Leistungen. Vor den Disziplinen, bei denen vor allem Schnelligkeit gefragt ist, hatten Trainer und Sportler allerdings etwas Respekt. Die Sorge, dass die noch nicht ganz verheilte Verletzung wieder aufbrechen konnte, war groß. Wechselnder Wind, eine Wettkampfunterbrechung von mehr als einer Stunde am ersten Tag wegen eines starken Gewitters und regnerisches Wetter am zweiten Tag störten außerdem den Wettkampfablauf. Roth konnte bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften sein Können dieses Mal nicht ganz abrufen, trotzdem zeigte er in allen Disziplinen solide Leistungen.

Die besten Platzierungen schaffte er beim Diskuswerfen (32,70 Meter), Kugelstoßen (10,66 m) beim Stabhochsprung (2,90 m) und beim 1000-Meter-Lauf. Nach acht Disziplinen lag er noch auf Platz 14. Mit einem beherzten Rennen konnte er bei seinem langen Endspurt noch einige Konkurrenten hinter sich lassen und kam mit der fünftbesten Zeit von 3:10,55 Minuten ins Ziel. Die Anstrengung hatte sich gelohnt: Quentin Roth schob sich im Gesamtergebnis auf den elften Platz vor

Abgekämpft, aber glücklich gratulierten sich am Ende alle Kontrahenten gegenseitig und versammelten sich zu einem gemeinsamen Foto. Jetzt legt Quentin Roth erst einmal eine Pause ein. Vielleicht kann er Anfang Oktober beim Herbstmehrkampf in Weingarten noch mal angreifen.