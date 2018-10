Quellen der Hoffnung für Südafrika

Die ehemalige Meckenbeurer Pfarrerin Dr. Christiane Kohler-Weiß hat in diesem Jahr ein dreimonatiges Kontaktstudiensemester in Südafrika, Region Kapstadt, absolviert. „Ich hatte einfach das Bedürfnis, meinen Horizont zu weiten. Es tut gut, einmal vom anderen Ende der Welt auf das eigene Land und die eigene Kirche zu blicken“, so die Theologin. Im Rahmen der Gruppe „Frauenstärken“ hat sie jüngst im mit 80 Personen voll besetzten Saal des evangelischen Stephanus-Gemeindehauses über ihre Erfahrungen berichtet.

Hildegard Nauwerck-Feirle, Mitorganisatorin der „Frauenstärken“, richtete in der Begrüßung ein besonderes Willkommen an „alle Männer, die sich stärken lassen“ und sich getraut haben, der Einladung zu folgen. Sehr erfreut war sie, dass Christiane Kohler-Weiß, Gründungsmitglied und Namensgeberin von „Frauenstärken“, im Jahr des zehnjährigen Jubiläums der Gruppe, den Abend mit ihrem Vortrag bereicherte.

Sie sei keine Südafrika-Expertin, betonte Kohler-Weiß zu Beginn. Aufgrund der Größe des Landes habe sie sich im Wesentlichen in der Umgebung von Stellenbosch aufgehalten. Dennoch habe sie das Gefühl, durch viele Begegnungen und Gespräche einen guten Eindruck von dem Land gewonnen zu haben.

Den Titel des Vortrags „Die ganze Welt in einem Land“ habe sie aufgrund der Vielfalt dieses Staates gewählt: „Südafrika zeigt eine sehr bunte Landschaft, von Küsten bis Hochgebirge, Menschen aus allen Teilen dieser Erde, aber auch alle Probleme, die auf unserer Welt existieren, finden sich in diesem Land verdichtet.“

Christiane Kohler-Weiß war begeistert von der Landschaft: „Die Berge um Stellenbosch sind atemberaubend schön“, schwärmte sie und berichtete von der gigantischen Tier- und Pflanzenwelt, der wunderschönen „Pétit Provence“, einer Weinfarm und weiteren Eindrücken.

Neben dieser landschaftlichen Pracht existieren in Südafrika auch viele Missstände. Die Erfahrungen, die die Menschen in der Zeit der Apartheid machen mussten, seien heute immer noch spürbar. Dies zeige sich laut Kohler-Weiß in separaten Kirchen für Schwarze und Weiße, Gewalt und Bandenkriminalität zwischen den Ethnien, vor allem gegen Frauen und Kinder, ungerechter Landverteilung zwischen Schwarzen und Weißen und verdecktem Rassismus.

Erschreckende Gewalt gegen Frauen

In den ersten Tagen an der Universität nahm die Theologin an einer Tagung über Frauengesundheit teil. „Ich war froh, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles verstanden habe“, sagte sie angesichts der Berichte über unvorstellbare Gewalt gegen Frauen. Neben Separation und Gewalt lägen Südafrikas Probleme in der Über- sowie Unterernährung der Bevölkerung, der Immigration und Abwanderung von weißen Akademikern. Zusätzlich lebten viele Kinder ohne Bezugspersonen und ohne Papiere, und es herrsche ein extremes Gefälle zwischen Arm und Reich.

In Anbetracht dieser Missstände zeigte sie auf, was Südafrika dennoch als Nation zusammenhält. Sie nannte die Liebe zum eigenen Land, die Leidenschaft, in Gemeinschaft zu grillen, und die Art, wie Menschen aller Hautfarben beim Rugby zusammen feiern. Auch die Botschaften von Nelson und Winnie Mandela, die den Kampf gegen die Apartheid verkörpern, erlebte Kohler-Weiß als Element des Zusammenhalts. Aufgrund des 100. Geburtstages von Nelson Mandela und des Todes von Winnie Mandela während ihres Aufenthaltes in Südafrika, war die Bedeutung dieser Menschen für Kohler-Weiß in besonderer Weise spürbar.

Die Theologin hat in Südafrika auch viele „Quellen der Hoffnung“ entdeckt. Sie schätze die Offenheit und das Miteinander an der theologischen Fakultät sehr. „Hier studieren Schwarze, Weiße, Männer und Frauen zusammen. Ich hoffe, dass dadurch die Gemeinden mehr zusammenwachsen werden.“

Neben Musik und Kunst seien soziale Projekte eine wichtige Quelle der Hoffnung. Besonders beeindruckt zeigte sich die Referentin von zwei Projekten, die sich für Kinder ohne Papiere und mittellose Bewohner der Townships einsetzen. Weiterhin stelle Jesus Christus für Kohler-Weiß eine wichtige Quelle der Hoffnung dar. Versöhnung sei ein enorm wichtiges Thema für die Südafrikaner. „Man kann die Erfahrungen nicht wegwischen. Aber ich sehe eine Aufgabe der lokalen Kirchen darin, dass die Erfahrungen ausgesprochen werden dürfen“, sagte Kohler-Weiß.

Abschließend gestand sie: „Ich vermisse die Weite der Landschaft, den Wanderclub, die Wertschätzung, mit der man in Südafrika miteinander spricht, und all die Menschen, die ich dort kennengelernt habe.“ Den Zuhörern gab sie einige Fragen mit auf den Weg, die ihr in Stellenbosch gestellt wurden: „Woran sieht man, dass du glaubst? Was ändert sich in der Welt durch deinen Glauben?“ Mit ihrer erfrischenden und herzlichen Art faszinierte Christiane Kohler-Weiß die Zuhörer und bot einen kurzweiligen und äußerst spannenden Abend.