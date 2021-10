Prüfung mit Bravour bestanden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Landesgartenschau in Überlingen war von den Innungen im Kreis bewusst als Ort gewählt worden, um im passenden Rahmen die Gesellenbriefe zu verleihen. Mit dabei aus der Schussengemeinde: Nico Stofner vom Mathis Bauunternehmen aus Meckenbeuren. Von der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis waren dazu an einem Samstag alle Handwerkergesellen, die ihre Prüfung bestanden hatten, eingeladen, worden - samt Familien und Vertretern der Ausbildungsbetriebe. Die Seebühne bot dafür einen schönen und festlichen Rahmen.

Nico Stofner hatte Ende Juli seine Prüfung zum Maurer bestanden. In den drei Lehrjahren war er von Robert Dämpfle als Mauermeister in dem Meckenbeurer Betrieb begleitet worden, der ihm die nötigen Kenntnisse zu vermitteln wusste. „Nico hat seine Prüfung mit Belobigung geschafft, was uns sehr freut und stolz macht“, endet die Pressenotiz von Mathis Bauunternehmen.