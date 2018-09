Predigtreihe beschäftigt sich mit Quellen des Lebens

Eine Predigtreihe zu den Quellen des Lebens bieten die evangelischen Kirchengemeinden in der Bodenseeregion in den kommenden Wochen an. Unter dem Titel „Durst nach …“ geht es in verschiedenen Bibeltexten um Wasser als Sinnbild für Lebensenergie – so in Friedrichshafen, Kressbronn und Tettnang.

Aber auch in Meckenbeuren ist die Reihe beheimatet und beginnt am Sonntag, 9. September um 10 Uhr. Dann wird in der evangelischen Pauluskirche der Friedrichshafener Pfarrer Hannes Bauer über das Thema „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser“ predigen.

Eine Woche später, am 16. September, spricht die Tettnanger Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner über „Bei dir ist die Quelle des Lebens“.

Am 30. September ist der Meckenbeurer Pfarrer Peter Steinle selbst in der Pauluskirche zu hören, dies mit einer Predigt über die Frage: „Wasser predigen und Wein trinken?“.

Am Sonntag, 14. Oktober, spricht dann Pfarrer Rainer Baumann aus Oberteuringen über „Das Wasser der Taufe“.

Den Abschluss der Predigtreihe in Meckenbeuren macht die Friedrichshafener Pfarrerin Eva Ursula Krüger am 11. November mit ihrer Predigt über das Thema „Gepflanzt an den Wasserbächen“. Alle Gottesdienste beginnen wie üblich um zehn Uhr.

Zu der Evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren gehören rund 2200 evangelische Christen in allen Ortsteilen der Gemeinde Meckenbeuren. Gemeindepfarrer ist seit 2016 Pfarrer Peter Steinle.