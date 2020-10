Präsidentschaftswahl in den USA: Zweikampf zwischen Elefant und Esel

In Amerika wird Anfang November gewählt. Doch der Kandidat, den die meisten Amerikaner an der Spitze sehen möchten, wird nicht immer Präsident. In einem Vortrag im Kulturschuppen erklärte Historiker Ulrich Büttner das amerikanische Wahlsystem. „Das meiste ist historisch gewachsen, einige Regeln sind nicht mehr zeitgemäß und werden doch nie geändert werden“, behauptet Büttner.

Ein Amerikaner kann den Bürgermeister einen Sheriff oder manchmal auch den Chef der örtlichen Müllabfuhr wählen. Der Gouverneur jedes Bundesstaates wird direkt vom Volk gewählt. „Amerika ist eine Nation im permanenten Wahlkampfmodus“, sagt Büttner. Nur der Präsident wird nicht vom Volk gewählt. Bei der Präsidentschaftswahl stimmen nur die sogenannten Wahlmänner (oder Frauen) ab. In Amerika gilt: „The winner takes it all“. Wer die Mehrzahl der Wahlmänner oder Wahlfrauen eines Bundeslandes für sich gewinnt, bekommt alle Stimmen dieses Bundeslandes zugerechnet.

Sofern es in einer Partei mehrere Anwärter für die Präsidentschaftskandidatur gibt, entscheiden Vorwahlen, wer als Präsidentschaftskandidat ins Rennen geht. „Trump hatte keinen Gegenkandidaten, musste sich also nicht einer Vorwahl stellen“, erläutert Büttner.

Entschieden wird der Präsidentschaftswahl zwischen den im Jahr 1857 gegründeten konservativen Republikanern für die in Amerika der Elefant als Symbol steht und den bereits im Jahre 1800 gegründeten liberalen Demokraten, die einen Esel als Symbolfigur haben. „Elefant“ und „Esel“ liefern sich besonders dort erbitterte Kämpfe, wo das Ergebnis nicht schon von vornherein klar ist – sogenannte Swing-Staaten. „In den Städten werden eher die Demokraten auf dem Land eher die Republikaner gewählt“, beschreibt Büttner die erheblichen regionalen Unterschiede. Gebildete Weiße wählen eher die Demokraten, meint Büttner. Überdies würden sich auch farbige Wähler und Latinos oft eher für die Demokraten entscheiden.

„Je höher die Wahlbeteiligung, desto unwahrscheinlicher ist ein Sieg der Republikaner“, folgert Büttner aus diesen Trends. Seiner Ansicht nach hat Joe Biden die Mehrheit des Volkes und die meisten Swing-Staaten hinter sich und deshalb gute Chancen zu gewinnen. „Schauen wir mal, was herauskommt“, meint Büttner

Auch warum immer am Dienstag nach dem ersten Montag im November gewählt wird, kann der Historiker erklären: Damit die Wahlmänner am Montag in Ruhe anreisen konnten, sei der Dienstag als Wahltag festgelegt worden.

„Was wird Trump tun, wenn er die Wahl verliert“, möchte ein Zuhörer von Büttner wissen. „Er könnte höchstens das oberste Gericht anrufen“, glaubt der. In den sogenannten Supreme Court zog wenige Tage vor der Wahl auf Druck derRepublikaner eine weitere konservative Richterin ein.

Weil die Nachfrage nach Karten so groß war, hält Büttner seinen Vortrag am Freitag, den 30. Oktober in Meckenbeuren ein zweites Mal – vor ausverkauftem Haus.