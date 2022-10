Posaunenmusik von Klassik bis Rock

Die Posaunenklassen aus Wangen und Meckenbeuren geben am 22. Oktober in Kultur am Gleis 1 in Meckenbeuren ein gemeinsames Konzert. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Urbild von frühester Musik, das viele Menschen im Kopf haben sind „Die Posaunen von Jericho“, die mit ihrer Urgewalt die Mauern beim Marsch um die Stadtmauern zum Einsturz bringen, schreibt die Musikschule in einer Pressemitteilung. Abgesehen davon, dass die heutigen Posaunen den Antiken kaum noch ähneln, können Posaunen nicht nur laut spielen, sondern neben großer Klangfülle auch mit leisen Tönen bezaubern. Diese Bandbreite hörbar zu machen, haben sich die beiden Initiatoren, Torsten Steppe von der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu aus Wangen und Jörg Scheide von der Musikschule Meckenbeuren, gemeinsam mit ihren aktuellen und ehemaligen Schülern vorgenommen.

Dabei steht Vielfalt in Stil und Besetzung im Vordergrund des Programms mit Musik von Richard Wagner und Engelbert Humperdinck aus der Welt der Oper, wo den Posaunen etwa vom Komponisten beim Pilgerchor aus der Oper „Tannhäuser“ eine sakrale und weihevolle Aufgabe übertragen wurde.

Sakral, dem Gesang der Mönche aus dem elften Jahrhundert nachempfunden, ist das Stück „Ave Maria“ von Franz Biebl, in dem doppelchörig musiziert wird, eine Tradition die bis in die Renaissance hinein gängige Musizierpraxis war.

Stilmäßig im 20. Jahrhundert verortet sind die Stücke, die in kammermusikalischer Besetzung derzeit geprobt werden, in Form von Duo – Pastorale von Eric Ewazen, Trio – „Ba – Di – Du – Dab“ von Brian Lynn sowie „ Gospel Time“ und „Spain“ in Quartettbesetzung.

Zwei für die Entwicklung der Posaunenmusik bedeutende Komponisten des 20. Jahrhunderts sollen in diesem Programm nicht fehlen – Frigyes Hidas aus Ungarn und Jerome Naulais aus Frankreich.

Abgerundet wird das Programm mit einem Ausflug in die Rockmusik der Gruppe Queen, die mit dem Titel „Don’t Stop Me Now“ das Motto für das Konzert geliefert haben. Denn, dieses Motto treibt laut Pressemitteilung alle beteiligten Musikerinnen und Musiker an, indem sie sich der Posaunenmusik in den verschiedensten Besetzungen verschrieben haben und von der Faszination, die von der Posaune ausgeht, nicht mehr lassen können.