Posaunen aus Wangen und Meckenbeuren geben sich mal weihevoll, mal rockig

So viele Posaunen an einem Abend hat der Kulturschuppen am Gleis 1 in Meckenbeuren wohl noch nie für ein Konzert beherbergt. Festlich eröffneten die 18 Posaunen mit der Festfanfare von Frigyer Hidas aus den „Sieben Bagatellen“ für großes Posaunenensemble. Voluminös in der Tiefe und strahlend in der Höhe stellten sich die Posaunen aus Wangen und Meckenbeuren vor und gaben schon einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte.

Herausgelöst aus der großen Besetzung musizierten dann Marco Stocker (Tenorposaune) und Laurenz Spöcker (Baßposaune) im Trio mit Andrea Ringendahl am Klavier die „Pastorale“ von Eric Ewazen. Höchst unterhaltsam führte Jörg Scheide durch das Programm und gab neben Informationen zu den Stücken, den Komponisten und teilweise zu den Umständen, unter denen die Komposition entstand, erhellende Einblicke in die Welt der Posaunenmusik.

Vielfalt ist das gelebte Motto des Abends

Jerome Naulais, ein französischer Komponist, und selbst Posaunist, komponierte mit Augenzwinkern den „Let´s Bone March“ in Anlehnung an das englische Wort „Trombone“ für Posaune. Die teils futuristischen Klänge waren einem Marsch im traditionellen Sinne nicht zuzuordnen, aber das war auch nicht die Absicht. Überhaupt fand sich das Motto des Abends – Vielfalt – sowohl in den Besetzungen wie in den Musikstilen wider.

Zwei Trios von Brian Lynn und die Filmmusik zu „Eye oft the Tiger“ die einmal swingig und einmal rockig Farbe ins Programm brachten, unterstrichen dies. Weihevoll wurde es beim „Pilgerchor“ aus der Wagner-Oper „Tannhäuser“, ehe barocke Klänge eines altenglischen Madrigals sowie ein Marsch und „Felicity“ von Raimund Premru den Raum erfüllten. Zu erwähnen ist, dass die Initiatoren des Abends, Torsten Steppe und Jörg Scheide, gemeinsam mit ihren Schülern musizierten.

„Don’t stop me now“ gelingt dank Johannes Gessler

Unter den Musikern befanden sowohl junge Posaunisten als auch solche, die schon sieben bis acht Jahre Unterricht an der Musikschule haben – samt Posaunisten im „reifen“ Alter. Bei Franz Biebls „Ave Maria“ war in der Aufteilung der Posaunen in zwei Chöre mit Solisten ein besonderer Reiz verbunden, wenn die musikalischen Themen aufschienen und wieder verschwanden. Diese Polyphonie in Harmonie vorzutragen, sei den Posaunisten des Abends hervorragend gelungen, heißt es im Bericht aus der Musikschule.

Den Abschluss des Programms bildete Queens „Don’t stop me now“. Dazu holten sich die Posaunisten Verstärkung durch Schlagzeuger Johannes Gessler, der dem Titel die entsprechende Würze gab. Der Beifallssturm zeigte, dass dieses Stück das Publikum „verzückte“. Bei den Zugaben ließ der „Abendsegen“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“ noch einmal die lyrisch romantische Seite der Posaunen aufscheinen. Verbunden mit dem Liedtext, den Jörg Scheide eingangs vorlas, entstand eine andächtige Stimmung im Saal.

Vorfreude auf die weitere Zusammenarbeit beider Klassen

Ein interessantes Konzert mit der Posaune im Mittelpunkt, die so vielseitig selten zu hören ist. Die fruchtbare Zusammenarbeit beider Posaunenklassen trug außerordentliche Früchte, die es weiter zu pflegen gilt, blickt der Text voraus.