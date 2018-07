Polizisten sprechen mit Schülern über Gefahren von Drogen

Über die Gefahren beim Konsum von Drogen und Alkohol haben jüngst die beiden Hauptkommissare Peter Härle und Florian Suckel die Neuntklässler am Bildungszentrum Meckenbeuren informiert. Der Unterricht war Teil des Präventionsprojektss „Gewalt-Sucht-Gesunde Schule“.

Die Hersteller von Alkohol sowie die Drogendealer ließen sich sehr viel einfallen, um ihre Produkte auf den Markt und an den Mann zu bringen, betonte Robert Di Lauro, der am Bildungszentrum als Präventionslehrkraft die Schülerveranstaltung koordiniert. Umso wichtiger sei es, die Schüler über das Alltagswissen hinaus in puncto Rauschmittel zu informieren. Dies gelang den beiden Hauptkommissaren durch ihren anschaulichen Unterricht bestens. Dabei ging es nicht nur um die Zusammensetzung der Rauschmittel und die unmittelbaren wie langfristigen Folgen beim Konsum, sondern auch um gesellschaftspolitische Fragen. Ist die Kriminalisierung allein hier der richtige Weg oder müsste nicht viel mehr Prävention, Aufklärung und ein besserer öffentlicher Umgang weiter in den Fokus gerückt werden, so die Diskussionsgrundlage im Unterricht der beiden Neunerklassen.