Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Hauptstraße in Meckenbeuren entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 60-jähriger Autofahrer von der Bahnhofstraße in die Hauptstraße einfahren und missachtete dabei mutmaßlich die Vorfahrt eines aus Richtung Ravensburg kommenden 55-jährigen Autofahrers. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, verletzt wurde niemand.