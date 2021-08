Polizei sucht weitere Hinweise: 14-Jährige aus Meckenbeuren immer noch vermisst

Die 14-jährige Thayini H. aus Meckenbeuren wird seit Freitagnachmittag, 30. Juli, vermisst. Die bisherige Suche der Polizei blieb ohne Erfolg. Zwar geht die Kriminalpolizei mittlerweile ersten Hinweisen aus der Bevölkerung nach, doch die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe.

Die Vermisste verließ laut Polizei am Freitag gegen 14.30 Uhr ihr Elternhaus und konnte zuletzt am Samstag, 31. Juli, gegen 10 Uhr am Stadtbahnhof in Friedrichshafen gesehen werden. Seither fehlt von ihr jede Spur.

So wird das Mädchen beschrieben

Die Jugendliche ist etwa 1,60 Meter groß, wird als mollig beschrieben und hat schwarze schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einem kurzen dunkelblauen T-Shirt und einer schwarzen kurzen Jeanshose bekleidet. Außerdem trug sie schwarze Schuhe.

Der Fall sei der Polizei schon länger bekannt, doch würden erst einmal alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, bevor die Suche öffentlich gemacht wird, erklärt Polizeisprecher Simon Göppert: „In der Regel suchen zuerst die Eltern selbst nach den Vermissten, wie auch in diesem Fall. Und wenn diese nicht weiterkommen, wenden sie sich an die Polizei.“

Verschiedene Schritt während der Suche nach Vermissten

Wenn die Suche der Polizei und erste Ermittlungen auch zu keiner Spur führen, dann werde die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten, erklärt der Sprecher weiter. Eine Öffentlichkeitsfahndung sei ein massiver Eingriff in die Privatsphäre, sei aber zum Schutz von Vermissten oft nötig.

Darum werde auch in Rücksprache mit den Eltern und der Staatsanwaltschaft entschieden, in welcher Form der Namen veröffentlicht wird. Wichtig, wie im Fall von Thayini H., seien natürlich Bilder für die Öffentlichkeitsfahndung.

Erste Hinweise aus der öffentlichen Suche

Nach dem Aufruf der Polizei zur Mithilfe aus der Bevölkerung am Donnerstagabend seien schon erste Hinweise bei der Kriminalpolizei eingegangen, sagt Polizeisprecher Göppert. Denen gehe die Polizei gerade nach. Die Bitte um weitere Hinweise bestehe aber immer noch.

Personen, denen die 14-Jährige aufgefallen ist, oder die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.