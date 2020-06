Ein Motorradfahrer hat am Montag gegen 16.45 Uhr in der Siggenweilerstraße in Meckenbeuren einen Unfall verursacht. Laut Polizei entfernte er sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Der Motorradfahrer kam einem 23-jährigen BMW-Fahrer am Ortsausgang Liebenau in Fahrtrichtung Straß auf dessen Fahrspur entgegen, als er an der dortigen Verkehrsinsel links vorbeifuhr. Der junge Mann konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Unfall vermeiden, beschädigte aber hierbei zwei Reifen und den Unterbodenschutz seines Autos.