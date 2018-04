Polizei sucht mit Hubschrauber nach Jugendlichen

Am Dienstagabend ist eine Auseinandersetzung unter zwei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren eskaliert. Laut Polizeibericht sollen auch Schüsse gefallen sein. Mit mehreren Streifenwagen und mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers suchte die Polizei im Anschluss nach den Beteiligten.

Geliehenes Geld soll bei der Auseinandersetzung eine Rolle gespielt haben. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Verlauf des Vorfalles dauern an.

Im Bereich der Humpishalle in Brochenzell wollten sich die Jugendlichen zur Aussprache treffen. Nachdem der 16-Jährige in Begleitung von vier Freunden zur verabredeten Zeit an der Sporthalle eingetroffen war, stieg der 17-Jährige wenig später aus dem Auto seiner Begleiter aus. Er soll danach unvermittelt seinen Kontrahenten angegriffen haben, wobei auch mehrere Schüsse gefallen sein sollen, heißt es in dem Polizeibericht.

Während sich die Begleiter des 16-Jährigen daraufhin versteckten und bei Anwohnern die Polizei verständigen ließen, flüchtete der 17-Jährige mit seinen Freunden. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Informationen folgen.